На Украине число заразившихся коронавирусом увеличилось до 2777

На Украине за последние сутки зафиксировали 266 случаев заражения коронавирусом — таким образом общее число пациентов достигло 2777. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья в Facebook.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 83 смерти пациентов с коронавирусом, 89 человек вылечились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом. «Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но мы не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — сказал он.

Согласно последним данным, всего в мире заражены коронавирусом 1 777 666 человек. За все время умерли более 108,8 тысячи человек, число вылечившихся превысило 404,3 тысячи.

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