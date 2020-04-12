Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Его слова приводит ТАСС.

Кадушин заявил, что чувствует себя отлично. Он добавил, что вызвал домой врачей, чтобы удостовериться в улучшении самочувствия. «Дома делаю зарядку, тренируюсь, жду официальной выписки», — подытожил тренер.

В марте сборная России по боксу принимала участие в олимпийском квалификационном турнире. Во время турнира несколько иностранных тренеров и спортсменов заразились коронавирусом, и соревнования были прекращены. Вернувшись в Россию, национальная команда находилась в самоизоляции.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 15,7 тысяч человек. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек. Всего в мире насчитывается более 1,7 миллиона случаев заражения.

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