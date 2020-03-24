Олимпийский чемпион рассказал о состоянии при коронавирусе

Олимпийский чемпион по плаванию, южноафриканец Кэмерон ван дер Бург в Twitter рассказал о состоянии при коронавирусе.

Он назвал заболевание страшнейшим из тех, что он переносил в жизни. «Хотя сильная лихорадка ослабла, я все еще борюсь с серьезной слабостью и остаточным кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня истощенным на несколько часов», — рассказал он.

Пловец добавил, что сильно ослаб из-за заболевания. Он посчитал, что спортсмены, перенесшие COVID-19, потеряют большую часть физической подготовки.

Ван дер Бург — победитель Олимпийских игр 2012 года. Также на его счету два золота чемпионатов мира.

Из-за распространения коронавируса прерваны или отменены многие спортивные соревнования. В частности, чемпионат Европы по футболу перенесен на следующий год. Кроме того, отменен ряд турниров по видам спорта, входящим в олимпийскую программу.

Всего в мире более 360 тысяч инфицированных COVID-19. 15 тысяч человек умерли, излечились — 100 тысяч.

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