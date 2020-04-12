В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным

Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.
В соответствии с новыми правилами, личное посещение специалистов разрешатся для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых ультразвуковых исследований, а также при необходимости введения антирезусного иммуноглобулина.
Плановые посещения женской консультации приостанавливаются до особого распоряжения. Пациенткам предлагается передавать анализы мочи через родственников или знакомых, а обсуждать с врачом результаты — по телефону.
Также по телефону можно оформить больничный лист или декретный отпуск. В случае плохого самочувствия беременным рекомендуют вызвать скорую помощь.
Родильные дома города работают в прежнем режиме.
За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, что на 276 случаев больше, чем в предыдущий день. Общее число заразившихся в стране превысило 15,5 тысячи.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения