В Москве ввели особый порядок оказания медицинской помощи беременным

Особый порядок оказания медицинской помощи беременным ввели в Москве в связи с распространением коронавируса: посещение женских консультаций, дневных стационаров приостанавливается. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения.

В соответствии с новыми правилами, личное посещение специалистов разрешатся для постановки на учет по беременности, проведения скрининговых ультразвуковых исследований, а также при необходимости введения антирезусного иммуноглобулина.

Плановые посещения женской консультации приостанавливаются до особого распоряжения. Пациенткам предлагается передавать анализы мочи через родственников или знакомых, а обсуждать с врачом результаты — по телефону.

Также по телефону можно оформить больничный лист или декретный отпуск. В случае плохого самочувствия беременным рекомендуют вызвать скорую помощь.

Родильные дома города работают в прежнем режиме.

За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, что на 276 случаев больше, чем в предыдущий день. Общее число заразившихся в стране превысило 15,5 тысячи.

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