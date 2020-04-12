Назван способ получения специального пропуска при отсутствии смартфона и сети

Москвичам, у которых нет сотовых телефонов и возможности выйти интернет, продиктуют номер цифрового пропуска по стационарному телефону, сообщил министр правительства Москвы Алексей Немерюк. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 12 апреля.
По его словам, граждане могут позвонить со стационарного телефона по номеру: +7 (495) 777-77-77.
«Затем они продиктуют свои данные, цель поездки, и им оператор продиктует номер цифрового пропуска, который надо лишь записать на бумагу», — пояснил Немерюк.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе пропускной режим в рамках борьбы с распространением нового вируса. Теперь для поездок на любом виде транспорта москвичам необходимо получать специальный цифровой код. Для передвижения пешком специальные пропуска пока не требуются. Аналогичные меры приняты губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
В России за сутки зарегистрировали 2186 случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве и Московской области — 1306 и 278 соответственно. Общее число заразившихся в стране достигло почти 16 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения