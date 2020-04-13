Назван способ доиграть остановленные футбольные чемпионаты и еврокубки

Ассоциация европейских клубов (ECA) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заключили соглашение о формате завершения нынешнего сезона. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, все национальные чемпионаты будут доиграны до начала августа без зрителей. После этого состоятся оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом полуфинальные и четвертьфинальные противостояния будут сокращены до одного матча, которые пройдут на нейтральном поле. Новый сезон планируется начать в сентябре.

На фоне распространения коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также перенес на следующий год чемпионат Европы. Большинство футбольных турниров в мире остановлены.

Ранее в понедельник, 13 апреля, было решено возобновить футбольный чемпионат в Туркмении. Розыгрыш первенства страны также продолжается в Белоруссии.

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