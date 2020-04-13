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Раскрыта природа необъяснимых структур в старых галактиках

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Сейфертовская галактика NGC 1097
Сейфертовская галактика NGC 1097
Фото: Wikimedia Commons

Международная группа астрономов впервые получила изображение релятивистской струи плазмы (джетов), возникшей при столкновении двух галактик. Это позволило раскрыть природу таких структур, наблюдающихся обычно у старых эллиптических галактик. Условия их появления, несмотря на различные предположения исследователей, оставались необъяснимыми. Статья о результатах научной работы опубликована в журнале Astrophysical Journal.

Исследователи обнаружили две сталкивающиеся сейфертовские галактики с помощью 8,2-метрового телескопа Subaru (Гавайи). Эти галактики относятся к типу галактик с активным ядром, которые были впервые описаны американским астрономом Карлом Сейфертом в 1943 году, и главной их особенностью являются мощные выбросы газа. Одна из двух галактик — TXS 2116-077 — имеет испускающий гамма-лучи релятивистский джет. Согласно гипотезе ученых, столкновение галактик и является основным механизмом генерации таких струй, однако до сих пор не было достаточных доказательств этого.

Чтобы подтвердить предположение, астрономы тщательно изучили галактики, задействовав 10,4-метровый Большой Канарский телескоп, 4,2-метровый телескоп Уильяма Гершеля в Испании и рентгеновскую космическую обсерваторию Chandra. Оказалось, что струя образовалась позднее начала слияния галактик. По мнению исследователей, в будущем галактики объединятся в гигантскую эллиптическую галактику, более типичную для испускаемого релятивистского джета.

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