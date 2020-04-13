Площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

Из-за ситуации с COVID-19 площади древних городов Италии, обычно заполненные туристами, опустели. Эти места заросли травой из-за карантина. В отсутствие туристов трава, обычно затаптываемая, пробивается между булыжниками, сообщает Reuters.
«На площади Пьяцца Навона в столице Италии, где еще во времена Древнего Рима устраивались зрелища, лишь изредка появляются прохожие, выгуливающие собак, либо работники коммунальных служб», — говорится в сообщении.
В марте сообщалось, что в Венеции из-за пандемии коронавируса очистилась вода — в каналы вернулась рыба и лебеди.
Ранее власти Италии ужесточили наказание за нарушение карантина для инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2: нарушителям будет грозить от одного до пяти лет тюрьмы и штраф от 400 до 3000 евро.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения