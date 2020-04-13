Россиянам покажут музыкальный марафон в поддержку сидящих на карантине

На ТВ состоится премьера телеверсии музыкального марафона «Все будет хорошо» с участием звезд «Русского Радио», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Артисты выступили 28 марта перед пустым залом, чтобы поддержать зрителей в сети. Онлайн-трансляцию в интернете посмотрели более пяти миллионов зрителей со всего мира, отмечается в публикации. Теперь по телевидению покажут версию, в которую вошли наиболее яркие номера.
В музыкальном марафоне приняли участие такие артисты, как Григорий Лепс, Emin, Zivert, Анна Семенович и Митя Фомин, ST, Reflex, Жасмин, Burito и десятки других. Ведущим мероприятия выступил Максим Привалов.
Звезды поддержали россиян, сидящих на карантине в связи с распространением коронавируса, говорится в пресс-релизе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения