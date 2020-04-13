Популярная певица снялась в рекламе нового нижнего белья Рианны

Популярная американская певица Кейлани (Kehlani) снялась в рекламе новой коллекции нижнего белья Рианны Savage X Fenty. Снимок появился в Instagram-аккаунте Кейлани.

На опубликованном кадре исполнительница позирует в полупрозрачном комплекте кружевного белья черного цвета, лежа в багажнике машины. Ее образ дополняют золотые серьги в форме колец. Снимок набрал более миллиона лайков и почти 13 тысяч комментариев. «Прокатись со мной. Спонтанность, карантинный стиль», — подписала она фотографию, добавив хэштег #SavageXAmbassador.

Информация о сотрудничестве Кейлани с Рианной вызвала одобрение у поклонников. «Это лучшее, что я видела за неделю», «Я люблю тебя, выходи за меня!!», «Почему я не могу лайкнуть эту фотографию дважды?», «Очень горячо!», — писали они.

В марте американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна сфотографировалась в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty. На размещенном кадре она запечатлена сидящей на диване на фоне туалетного столика в кружевном полупрозрачном боди-корсете и чулках в тон. В качестве обуви были выбраны белые туфли на каблуке с перьями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!