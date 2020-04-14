Звезда «Игры престолов» объявил о полной победе над коронавирусом

Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью, сыгравший в сериале одичалого Тормунда, заявил о полной победе над коронавирусом. Подробности своего излечения актер раскрыл в Instagram, опубликовав селфи с женой на берегу моря.
Артист отметил, что им с супругой пришлось провести несколько недель на строгом карантине, после чего они оставались дома еще пару недель. «Нам повезло, у нас были только легкие симптомы COVID-19», — подчеркнул Хивью.
«Пожалуйста, помните — оставайтесь бдительны, соблюдайте дистанцию, мойте руки и, что самое важное, заботьтесь друг о друге в это странное время», — добавил актер.
16 марта Хивью объявил, что у него обнаружили коронавирус. Он пообещал оставаться на карантине с женой «столько, сколько потребуется». Он соблюдал режим самоизоляции как минимум месяц.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения