Россиянин инсценировал свою смерть перед любовницей

В Москве полицейские задержали местного жителя, который инсценировал свою смерть перед любовницей, а затем вымогал у нее деньги. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного управления МВД Владимир Васенин, передает РИА Новости.

В полицию обратилась 33-летняя женщина с заявлением о вымогательстве. По ее словам, она познакомилась с мужчиной, который в ходе романа признался, что сильно болен, а через некоторое время женщина узнала на его странице в соцсетях о его смерти. С ней связался неизвестный, который представился родственником покойника, и потребовал деньги, а в случае отказа угрожал распространить ее интимные фотографии. Женщина заплатила вымогателю 230 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний безработный — любовник потерпевшей. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, подозреваемого не стали арестовывать, а оставили под подпиской о невыезде.

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