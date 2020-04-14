Эстония увидела угрозу в России и Китае

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) зафиксировала рост интереса иностранных разведок к внутренним делам республики, прежде всего, со стороны России и Китая. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на генерального директора ведомства Арнольда Синисалу.

По его словам, российскую сторону больше всего интересует энергетический сектор, сферы IT и транспорта. Синисалу заявил, что в 2019 году Эстония из экспортера энергоресурсов превратилась в импортера, поэтому он призвал не допустить, чтобы страна зависела от электроэнергии одного поставщика.

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«Все больше Эстонией стали интересоваться китайские спецслужбы, особенно после вступления республики в Евросоюз. Помимо России и Китая, Эстонией интересовались и спецслужбы других стран. Так, в 2019 году Иран интересовался взломом серверов Тартуского университета», — заявил гендиректор КаПо, увидев угрозу в активности иностранных спецслужб.

Синисалу рассказал о попытке использовать против Эстонии граждан, «ранее учившихся в российских университетах». По его словам, они участвуют в «создании сетей общения для проведения политики Кремля в будущем».

За последние годы за государственную измену и сотрудничество с иностранными спецслужбами в Эстонии были осуждены 20 человек.

12 февраля эстонская внешняя разведка предупредила о риске превентивного удара России по Прибалтике. Возможность военного нападения России оценивалась как небольшая из-за нежелания Москвы воевать с НАТО, однако российский военный потенциал в Европе был назван представляющим угрозу.

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