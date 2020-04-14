«Яндекс» покажет сидящим дома россиянам размер очереди в магазинах

Сервис «Яндекс.Карты» начал показывать размер очереди в магазинах, чтобы пользователи могли оценить, сколько человек стоит у кассы. Это позволит россиянам соблюдать социальную дистанцию, говорится в сообщении сервиса, поступившее в «Ленту.ру».
Опция доступна для жителей Москвы и Петербурга. Рядом с названием магазина видна оценка — нет очереди, небольшая или большая очередь. Информацию в режиме онлайн предоставляют сами магазины. В настоящий момент к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 магазинов «Перекрестка». Сервис предложил присоединяться к проекту всем организациям.
«Показывать, когда в зале свободно, важно также для аптек и других социально-значимых организаций, где может скапливаться большое количество людей», — описал «Яндекс» удобство сервиса для сидящих дома россиян.
Функция доступна в веб-версии сервиса, в ближайшее время такая возможность появится в мобильном приложении карт и в «Яндекс.Навигаторе».
С 30 марта «Яндекс» отслеживает уровень самоизоляции в России по регионам. «Яндекс.Карты» фиксируют, как много людей находится на улицах городов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения