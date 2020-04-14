Похоронные службы Испании пожаловались на перегруженность

Похоронные службы в испанском Мадриде пожаловались на перегруженность. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Работник кладбища La Almudena Мануэль Мартин рассказал, что возникают трудности, связанные в том числе с отсутствием индивидуальных средств защиты.

Также проблемой является то, что врачи в свидетельствах о смерти изначально не указывают, что причиной стала коронавирусная инфекция. В связи с этим протокол безопасности не активировали своевременно, и работники кладбищ подвергались дополнительной опасности, отметил собеседник.

Мартин добавил, что «очень тяжело морально — хоронить такое количество умерших».

Испания находится в числе стран, по которым пандемия ударила сильнее всего. Страна обогнала Италию по количеству зараженных, при этом смертей значительно больше в последней. Общее число зараженных коронавирусом в Испании превысило 172,5 тысячи. Скончались более 18 тысяч человек.

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