Отражение удара С-400 «Триумф» попало на видео

Расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» отразили авиаудар условного противника. Учения с использованием боевого оружия прошли в Астрахани и попали на видео, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В рамках тактических учений подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области в Астраханскую в направлении полигона Ашулук. Маршрут передислокации составил около двух тысяч километров. После передвижений расчеты С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе.

На месте боевые расчеты должны были отразить авиаудар условного противника в воздухе. В рамках выполнения приказа силами С-400 были поражены ракеты-мишени, имитирующие нападения неприятеля.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, находящаяся на службе в армии России с 2007 года. Подобный ЗРК предназначен для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые. На вооружении российской армии стоят 16 полков С-400.

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