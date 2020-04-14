Зафиксирована самая яркая сверхновая в истории

Ученые Бирмингемского университета в Великобритании зафиксировали самую яркую сверхновую в истории, о чем сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Астрономы полагают, что сверхновая SN2016aps может быть примером пульсирующей парно-нестабильной сверхновой, являющейся чрезвычайно редким событием. Ее предшественником могла быть массивная звезда, которая, в свою очередь, возникла в результате слияния двух других крупных звезд. До сих пор подобные явления существовали лишь в теории и никогда не наблюдались.

В типичной сверхновой излучение составляет менее одного процента от общей энергии взрыва. Однако у SN2016aps энергия одного только излучения в пять раз выше всего количества энергии, обычно выделяющейся в таких случаях. Рекордно яркая вспышка возникла при взаимодействии сверхновой с массивной газовой оболочкой, выброшенной звездой до взрыва. По расчетам, масса звезды была в 50-100 раз больше массы Солнца, хотя в большинстве случаев звезды, вспыхивающие как сверхновые, лишь в 8-15 раз массивнее Солнца.

Парно-нестабильные сверхновые возникают, когда гамма-излучение внутри звезды начинает порождать электрон-позитронные пары. Светило коллапсирует, однако высвобождающаяся энергия оборачивает этот процесс вспять, и происходит взрыв, который разрушает даже ядро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!