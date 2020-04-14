Туристов оштрафовали за публикацию старых фотографий из отпуска

Пару из Австралии по ошибке оштрафовали за публикацию старых фотографий с отдыха во время карантина из-за коронавируса. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает The Sun.
Как отмечает интернет-газета, Джаз Мотт (Jazz Mott) и ее муж Гарри (Garry Mott) поделились на своих страницах в Facebook кадрами прошлогодней поездки в курортный город Лейкс-Энтранс, находящийся в двух часах езды от их дома.
Через несколько дней после этого к паре приехали сотрудники полиции и выписали им штраф за нарушение карантина. Джаз и Гарри обязали выплатить 3,3 тысячи австралийских доллара (154,2 тысячи рублей).
Прояснив ситуацию, руководство полиции решило отменить штраф, но при этом попросило семью «не публиковать фотографий до окончания режима самоизоляции». Беседовавший с Мотт офицер добавил, что не следил за ними в социальных сетях — однако находятся люди, которые жалуются на сограждан, замечая подобные публикации.
В штате Виктория, где проживают супруги, введены одни из самых строгих в стране правил карантина. Местным жителям разрешается покидать дома только для покупки продуктов и занятий спортом.
Ранее сообщалось, что в Индии туристов заставили 500 раз извиниться за нарушение правил изоляции. Полицейские поймали несколько сотен путешественников из Австралии, Израиля, Мексики и Австрии в ходе посещения города Ришикеш и заставили их просить прощения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения