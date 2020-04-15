Раздававшего маски бездомным чернокожего врача задержали у его дома в США

Видео: @SkyNews / Twitter

Полиция начала внутреннее расследование после того, как в американском Майами возле собственного дома был задержан чернокожий врач. Об этом 14 апреля сообщило издание Sky News, оно также опубликовало видео инцидента.

Армен Хендерсон разгружал свою машину возле дома, когда к нему подъехал полицейский: он решил, что мужчина незаконно выбрасывает мусор и потребовал у него показать паспорт. Паспорта у Хендерсона с собой не оказалось. Полицейский, по его словам, стал кричать на него, а затем заковал его в наручники. Ситуация разрешилась, когда из дома вышла жена медика и показала правоохранителю его документы.

Как сообщил Хендерсон, инцидент произошел, когда он собирался ехать раздавать бездомным палатки. Он известен своей благотворительной работой: Хендерсон снабжает бродяг медицинскими масками и отдельными палатками, а также тестирует их на коронавирус SARS-CoV-2. Он рассказал, что провел уже несколько десятков тестов.

После того как видео его задержания вызвало негодование у пользователей социальных сетей, глава полиции города Джордж Колина заявил, что все произошедшее будет «тщательно расследовано».

В округе Майами официально зафиксировано более 7,7 тысячи инфицированных и 125 летальных исходов, связанных с возбуждаемой коронавирусом пневмонией нового типа COVID-19. Всего в США сделано более 3,1 миллиона тестов, подтверждено 609 тысяч случаев заражения и более 26 тысяч смертей.

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