Российский учитель бросил профессию и ушел в наркобизнес

В Липецкой области бывший школьный учитель оборудовал нарколабораторию и теплицу для выращивания конопли в собственном доме. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает LipetskMedia.ru.

По информации издания, российский педагог бросил профессию решил попробовать себя в наркобизнесе, для чего оборудовал в сарае химическую лабораторию, где изготавливал амфетамин и фасовал его для продажи. В погребе он обустроил теплицу для выращивания конопли. Мужчина быстро вышел на высокие объемы производства и наладил сбыт, но вскоре попал в поле зрения полицейских. При задержании в его автомобиле обнаружили несколько пакетов с расфасованными наркотиками.

В ходе обыска в теплице был обнаружен 21 куст конопли. Полицейские возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК: незаконное производство, культивирование и сбыт наркотиков.

10 апреля сообщалось, что под Москвой спецназ МВД задержал трех украинцев за создание подпольной нарколаборатории.

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