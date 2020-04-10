Спецназ МВД задержал украинцев за создание нарколаборатории под Москвой

Под Москвой спецназ МВД задержал трех украинцев за создание подпольной нарколаборатории. Об этом в пятницу, 10 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Было установлено, что подозреваемые для создания лаборатории арендовали дом в Серпуховском районе. В нем были найдены емкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, весы, а также пластиковые контейнеры с жидкостью. В итоге оперативниками изъято около 9,5 килограмма мефедрона.

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