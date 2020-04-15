В Кремле пообещали оценить слова Кадырова об «античеченской» статье «Новой газеты»

В Кремле не видели заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова о «Новой газете». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу оценить слова Кадырова, передает РИА Новости.

Песков пообещал, что «обязательно посмотрит» на заявления главы Чечни, и к этому вопросу можно будет вернуться на следующий день.

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Речь идет о статье Елены Милашиной «Смерть от коронавируса — меньшее зло». В ней журналистка утверждает, что Чечня оказалась не готова к борьбе с коронавирусом, а также что чеченцам, с которыми общалась журналистка, строго запретили выходить из дома. Кадыров в ответ на материал заявил, что журналисты газеты предоставили читателям недостоверную информацию о коронавирусе в регионе. Он также опроверг заявления о том, что якобы приравнял заразившихся террористам — по его словам, он сравнивает с террористами тех, кто нарушает режим самоизоляции.

Кадыров также упрекнул ФСБ в «потворстве деятельности иностранной агентуры» среди журналистов «Новой газеты», пытающихся навесить на жителей республики «ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы». Он также предъявил претензию «Газпрому», связанную с финансированием издания. Позднее он извинился за свои слова и объяснил, что «на эмоциях» перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на критику Кадырова и заявил, что у издания нет врагов и оно не считает таковым Чечню. Он добавил, что газета освещает события из всех регионов России. «И до тех пор, пока Чечня является частью России, а мы бы хотели, чтобы это было как можно дольше, потому как чеченский народ прекрасен, до тех пор мы будем работать в Чечне», — заключил Муратов.

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