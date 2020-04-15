Угнанный 18 лет назад в Москве Land Cruiser нашли с участием Интерпола

В Иркутске полицейские при участии сотрудников Интерпола нашли угнанный 18 лет назад в Москве автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом в среду, 15 апреля, cообщает региональное управление МВД России.

По данным полиции, сотрудники ГИБДД выявили сомнительное прошлое пяти автомобилей во время сверки номеров узлов и агрегатов при постановке автомобилей на регистрационный учет. Подозрения полицейских после исследования подтвердили в экспертно-криминалистическом центре МВД России.

При помощи сотрудников Иркутского отделения национального центрального бюро Интерпола во взаимодействии с правоохранительными органами Японии удалось установить потерпевших. Оказалось, что две иномарки Lexus были заявлены в федеральный розыск в Новосибирске и Иркутске 9 и 7 лет назад. Еще три японские машины числились в угоне в столице: Lexus с 2010 года, Toyota Corolla с 2009 и Toyota Land Cruiser с 2002 года.

После завершения всех необходимых процессуальных действий автомобили будут возвращены владельцам.

27 марта сообщалось, что в Горно-Алтайске преступник угнал автомобиль со спящим внутри хозяином.

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