Экспорт предприятий Ленобласти достиг объема в 9,6 миллиона долларов

Объем получившего поддержку экспорта предприятий Ленинградской области составил 9,6 миллиона долларов при плановом показателе в 3 миллиона долларов. С начала 2020 года 16 малых и средних предприятий региона заключили 24 новых экспортных договора. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе областной администрации. При этом 4 компании из заключивших экспортные контракты предприятий до этого не осуществляли внешнеэкономическую деятельность.

Новые экспортные контракты заключены с 15 странами. Странами-импортерами продукции компаний Ленобласти стали: Литва, Латвия, Узбекистан, Белоруссия, Германия, Казахстан, КНР, Швеция, Великобритания, Финляндия, Республика Того, Дания, Эстония, Сербия.

Из заключенных контрактов 11 было подписано на поставку продукции лесного комплекса, 7 договоров — на товары агропрома региона, 2 контракта — на продукцию химической промышленности из Ленинградской области. Среди наиболее значимых экспортных договоров: контракты на поставку удобрений в Республику Того, пиломатериалов в Китай, продажу пеллетов и щепы в Данию и кондитерских изделий в Беларусь.

С начала 2020 года Центр поддержки экспорта Ленинградской области оказал услуги 83 предпринимателям по вопросам внешнеэкономической деятельности, три из которых получили консультации «Российского экспортного центра».

Задача по увеличению доли несырьевого экспорта поставлена майским указом президента Российской Федерации, отражена в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт» и реализуется в Ленинградской области в рамках региональных проектов «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», подчеркнули в правительстве региона.