Украина провела военные учения по отражению вражеской атаки в Азовском море

Подразделения, принимающие участие в Операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе, провели в Азовском море трехдневные тактические учения по отражению вражеской атаки. Об этом сообщает УНИАН.

Тренировочный поход был осуществлен на поисково-спасательном судне «Донбасс».

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«Основная цель выхода — отработка совместных действий подразделений, входящих в состав Операции Объединенных сил, по защите побережья от потенциальной атаки врага и прохода кораблей нарушителей. А также демонстрация присутствия украинского флага в акватории Азовского моря», — отметил капитан судна Александр Григоревский.

Уточняется, что учения прошли в несколько этапов: отработка управления войсками различных ведомств, слаженность действий экипажа и совместимости с другими подразделениями во время отражения «вооруженной агрессии с морского направления».

В конце февраля Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями других силовых структур провели военные учения со стрельбами на побережье Азовского моря. В штабе ООС тогда отметили, что маневры связаны «с возможным противодействием российской армии».

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