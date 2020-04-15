Коронавирус обнаружили в человеческих фекалиях до проявления симтомов

Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили, что наличие коронавируса у человека можно определить по фекалиям до проявления симптомов заражения. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые пришли к выводу, что следы COVID-19 могут появляться в кале за неделю до проявления внешних признаков.

Эпидемиолог австралийской Научно-исследовательской школы здоровья населения Апарна Лал заявила, что ученые проведут исследование содержимого канализаций. По ее мнению, мониторинг сточных вод позволит отслеживать ситуацию с коронавирусом и предупреждать его вспышки.

Отмечается, что ученые в Нидерландах провели аналогичное исследование, согласно которому положительный тест на коронавирус можно определить по фекалиям до того, как появятся кашель и температура. Профессор и микробиолог Гертьян Медема из Амерсфорта заявил, что тесты с одного очистного сооружения могут представлять информацию о состоянии миллиона человек. Пробы будут взяты из канализационных сточных вод, затем ученые исследуют их в лабораториях Школы медицинских исследований имени Джона Кертина.

Профессор-иммунолог Питер Доэрти, лауреат Нобелевской премии, назвал этот метод непривлекательным. Однако, ученый согласился, что такой способ может позволить определить большое число зараженных.

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