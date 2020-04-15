Йога-порно покорило интернет из-за карантина

Популярность йога-порно выросла на фоне карантина, введенного во многих странах из-за пандемии коронавируса. Как отмечает портал Meaww.com, этот вид порно покорил интернет, о чем свидетельствует хотя бы то, что количество поисковых запросов секс-видео на эту тематику оказалось значительно больше, чем роликов для взрослых, связанных с другими видами спорта.
Отмечается, что за месяц американцы искали йога-порно 60,5 тысячи раз. На втором месте по популярности оказалось рестлинг-порно. Им в течение месяца жители США заинтересовались 22 тысячи раз — почти в три раза меньше, чем йогой. Третье место заняли ролики для взрослых, связанные с легкой атлетикой (9,9 тысячи запросов).
В материале уточняется, что порно на тему спорта в целом, не связанное ни с каким конкретным его видом, также обрело популярность у пользователей. За месяц ролики для взрослых о спорте и фитнесе искали 28 тысяч раз.
В марте пользователи интернета заинтересовались коронавирусным порно. Подобные ролики начали регулярно публиковаться на сайтах для взрослых. К примеру, в описании одного из них говорилось, что в ролике два пациента с коронавирусом занимаются сексом в палате на карантине. При этом некоторые видео не имели отношения к COVID-19: в их названиях коронавирус использовался только для того, чтобы привлечь зрителей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения