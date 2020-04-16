Первый случай коронавируса зафиксировали в белорусской армии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в белорусской армии. Об этом сообщила представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик, передает РИА Новости.

Как рассказала Гаврусик, военный служит в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Его госпитализировали с пневмонией, проведенный позже тест на коронавирус оказался положительным.

На данный момент заболевший находится главном военном клиническом медицинском центре в Минске. Военнослужащие из его подразделения уже изолированы. «Ситуация находится под контролем», — заверила представитель Минобороны.

Ранее Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране инфицированы 4204 человека. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом. В республике не введены карантинные меры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!