Первый случай коронавируса зафиксировали в белорусской армии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в белорусской армии. Об этом сообщила представитель министерства обороны Белоруссии Наталья Гаврусик, передает РИА Новости.
Как рассказала Гаврусик, военный служит в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. Его госпитализировали с пневмонией, проведенный позже тест на коронавирус оказался положительным.
На данный момент заболевший находится главном военном клиническом медицинском центре в Минске. Военнослужащие из его подразделения уже изолированы. «Ситуация находится под контролем», — заверила представитель Минобороны.
Ранее Белоруссия обогнала Украину по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, в стране инфицированы 4204 человека. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом. В республике не введены карантинные меры.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения