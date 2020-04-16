Москвичи отвернулись от дорогого съемного жилья — в марте 2020 года спрос на высокобюджетную недвижимость упал на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материале компании Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

«И это неудивительно, ведь в текущих неблагоприятных условиях потенциальные арендаторы не готовы заключать сделки, а переезд в новое жилье откладывается», — говорят специалисты компании. По их мнению, нынешняя динамика может повлиять на отложенный спрос в августе-сентябре.

Наибольшим спросом в марте пользовались квартиры с одной и двумя спальнями — 41 и 32 процента клиентских запросов соответственно. На рынке предложения наблюдалась иная ситуация — чаще были представлены трехкомнатные лоты (34 процента экспозиции). Средний бюджет предложения составил 312 тысяч рублей в месяц.

Наибольшей популярностью у клиентов пользуются квартиры в районе Ленинградского проспекта (рядом с Береговой улицей) — 13 процентов, а также в локации Арбат-Кропоткинская (семь процентов ото всех реализованных лотов). Заметное число запросов приходится на аренду квартир в районах Лубянка-Китай-город и Тверская-Кремль (по 6,5 процента спроса соответственно) и Патриаршие пруды (6,4 процента спроса).

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