Самый «продвинутый» F-15 впервые взлетел

Видео: @BoeingDefense / Twitter

Истребитель четвертого поколения F-15QA (Qatar Advanced), созданный американской аэрокосмической компанией Boeing для Военно-воздушных сил Катара, впервые поднялся в воздух. Соответствующий ролик корпорация опубликовала в Twitter.

По информации The Drive, самолет в течение полутора часов летал вокруг международного аэропорта Ламберт в Сент-Луисе, штат Миссури. За это время истребитель выполнил несколько маневров, а летчик выдержал перегрузку до 9g.

В Boeing уверяют, что в настоящее время F-15QA является самой продвинутой версией серийного истребителя F-15 Eagle. Самолет получил, в частности, радар с активной фазированной антенной решеткой, систему поиска и отслеживания в инфракрасном диапазоне, пару дополнительных пилонов, обновленную кабину пилота и измененный конструктивный дизайн крыльев.

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The Drive отмечает, что поставки F-15QA начнутся в конце текущего или начале следующего года.

В июне 2017 года Reuters со ссылкой на министерство обороны Катара сообщил, что эмират и США подписали контракт на поставку в ближневосточную страну 36 единиц F-15QA на 12 миллиардов долларов.

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