Лечащая зараженных коронавирусом медсестра вышла из карантина и была ограблена

В английском городе Стоктон-он-Тиз медсестра, лечащая зараженных коронавирусом пациентов, вышла из двухнедельного карантина и в первый же день была ограблена. Об этом сообщает TeessideLive.

Инцидент произошел во вторник, 14 апреля. Медсестра Джиллиан Бишоп (Gillian Bishop) ехала на велосипеде домой после рабочей смены. Велосипедист в худи преградил ей путь и украл из ее велокорзины сумку. «В той сумке было все: кошелек, телефон, разрешение на перемещение по городу и рабочие ключи», — рассказала она. Храбрая медработница пустилась в погоню за преступником.

Бишоп удалось догнать вора, но когда она оказалась совсем близко, преступник ее предупредил: «Подъедешь ближе, и я пырну тебя ножом». 62-летней медсестре пришлось сдаться и прекратить преследование.

«Я была так рада вернуться к своей прежней жизни после того, как провела две недели в карантине с симптомами коронавируса. Это был мой первый рабочий день», — посетовала Бишоп. По ее словам, произошедшее не отразилось на ее психическом состоянии, но следующий рабочий день ей пришлось пропустить.

Полиция проинформирована о краже и ведет поиски преступника.

Ранее сообщалось, что жительница города Лондондерри, Северная Ирландия, вышла с пенсии, чтобы работать с больными коронавирусной инфекцией, и получила штраф за парковку в неположенном месте. Поскольку она была работником ключевой отрасли, задействованной в борьбе с эпидемией, штраф отменили.

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