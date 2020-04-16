Россияне признались в тоске по загранице во время самоизоляции

Российские туристы признались, что за время режима самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса, успели соскучиться по поездкам за границу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий Ostrovok.ru, передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, почти половина россиян, 49 процентов, тоскует по прогулкам по европейским городам и осмотру местных достопримечательностей. Еще 37 процентов опрошенных заметили, что им не хватает пляжного отдыха, а 22 процентам — путешествий по азиатским странам, Таиланду, Шри-Ланке и Бали.

Кроме того, 14 процентов респондентов заявили о желании отправиться в дальнемагистральные поездки, например, в США, Мексику или Канаду. 12 процентов участников исследования рассказали, что скучают по активному отдыху — походам, восхождениям и сплавам, а восемь процентов — по горным лыжам, спортивным и зрелищным мероприятиям.

При этом 16 процентов туристов подчеркнули, что для них самым ожидаемым является отпуск в российских городах, а 15 процентов сообщили, что давно хотели бы навестить друзей или родственников в других регионах. Наконец, нашлись и те, кто с удовольствием бы поехал в командировку — таких россиян оказалось шесть процентов.

15 апреля сообщалось, что российские туристы поделились предположениями о том, в какие сроки будут сняты ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и появится возможность выехать за границу. Практически все россияне, 96 процентов, уверены, что режим самоизоляции не закончится в мае.

Общее число зараженных коронавирусом в России, по данным на 16 апреля, достигло 28 тысяч. Больше всего заразившихся в Москве. В стране введен режим повышенной готовности и действует предписание о самоизоляции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!