В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

В Удмуртии 15 апреля зафиксировали смерть двух пациентов, зараженных короонавирусом. Основной причиной назвали тяжелые хронические заболевания, сообщил оперативный штаб региона на своей странице во «ВКонтакте».
Врачи считают, что заражение повлияло на ухудшение здоровья пациентов и ускорило тяжелые процессы в организме. 16 апреля проведут вскрытие тел, после чего представитель Минздрава региона назовет точную причину летального исхода.
В оперштабе рассказали, что на 15 апреля в регионе выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе к этому сроку выявили 27 случаев заражения и четыре выздоровления.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, 198 пациентов с коронавирусом умерли. Последним субъектом России, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения, осталась Республика Алтай.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения