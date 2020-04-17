Екатерина Егина — обладательница титула «Самая красивая бабушка Европы» — стала волонтером. Она присоединилась к движению #МыВместе в Рязани. Об этом сообщается на сайте организации.

Егина призналась, что никогда еще не пробовала себя в волонтерской деятельности. Женщина прошла в штабе инструктаж, получила дезинфицирующие средства и уже совершила на своей машине первые выезды по заявкам на горячую линию «Мы вместе». Ее сопровождал один участник волонтерского движения.

«Конечно, волонтерская работа придает ощущение значимости. Так приятно видеть, как нам рады, как нас ждут», — рассказала она, добавив, что все люди пожилого возраста, которым помогает организация, — дружелюбные, шутят и улыбаются. Она также отметила, что в списке покупок иногда попадаются интересные записи: «масло купить в таком-то магазине, хлеб в таком-то».

О волонтерской работе Егина рассказала в своем Instagram-аккаунте, после этого несколько ее подписчиц написали, что готовы заняться добровольческой деятельностью. Также она призвала земляков и жителей других регионов не оставаться равнодушными.

Титул GrandmamaEurope Екатерина завоевала в январе 2020 года в Болгарии. Женщине 50 лет. Она мама двоих взрослых детей и бабушка.

15 апреля сообщалось, что в России из-за коронавируса оживилась работа российских волонтерских штабов. Как рассказал руководитель центра координации региональных волонтерских штабов акции взаимопомощи #МыВместе, председатель общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, около 15 процентов граждан участвуют в добровольческом движении. «Сейчас мы работаем по пяти направлениям: доставка продуктов и лекарств, помощь в медицинских организациях (с нами работают более 2,5 тысячи волонтеров-медиков), юридическая поддержка, психологическая помощь и онлайн-помощь», — сказал Савчук.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 273 пациента с коронавирусом умерли.

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