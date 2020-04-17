На Камчатке построят детский сад на 120 мест

В Петропавловске-Камчатском в рамках нацпроекта «Демография» построят новый детский сад на 120 мест. Об этом сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Общая площадь здания составит более 2,5 тысяч квадратных метров. Будущий детсад рассчитан на шесть групп. В нем планируется оборудовать раздевалки, спальни, туалетные комнаты, буфеты и игровые зоны. Отмечается, что проект также подразумевает оснащение детсада «сенсорной комнатой» и зимним садом.

«К настоящему времени завершены все проектные работы, экспертиза по достоверности сметной стоимости строительства объекта уже пройдена. Объявить аукцион и заключить государственный контракт с подрядной организацией на строительство детского сада планируется в мае 2020 года», — сказал министр строительства Красноярского края Андрей Дегодьев. Он отметил, что на проект выделят в общей сложности более 300 миллионов рублей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Основные его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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