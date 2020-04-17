Пес сбежал и отыскал больницу с умирающим от коронавируса хозяином

В итальянской провинции Пиза собака сбежала из дома и нашла больницу, в которой умирал ее хозяин. Об этом сообщает издание Newsweek.

Хозяин семилетней немецкой овчарки по кличке Стелла заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Когда мужчину увезли в больницу, собака осталась одна. Она не могла успокоиться несколько дней, а затем выбралась из дома и отправилась его искать.

Хотя до больницы было несколько километров, Стелла сумела ее найти. Она напрасно ждала возвращения хозяина: он не пережил болезнь и скончался в реанимации. После поста об «осиротевшей» собаке, опубликованного в Facebook местными зоозащитниками, пса приютили родственники умершего.

По последним данным, к 17 апреля в мире выявлено 2,2 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 147,8 тысячи человек, 558,2 тысячи человек выздоровели. В Италии выявлено 168,9 тысячи случаев заражения, погибли 22,2 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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