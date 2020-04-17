Приехавшую в Испанию «заражать коронавирусом» россиянку задержали

В Испании задержали россиянку из-за странного поведения в магазине, которое она объяснила желанием распространять в стране коронавирус. Об этом сообщает Diario Sur.
Известно, что инцидент произошел еще в конце марта, однако о нем прессе стало известно только сейчас. Отмечается, что приехавшая из России в провинцию Малага 44-летняя женщина целый день провела на улице, несмотря на карантин. Кроме того, женщина постоянно заходила и выходила в один из супермаркетов, при этом ничего не покупая.
Вскоре полиция попыталась выяснить мотивы ее поведения, на что россиянка ответила агрессивными действиями, уверяя, что специально приехала в Испанию с целью распространять коронавирус. После судебного заседания женщину выпустили под залог.
9 апреля сообщалось, что министерство юстиции США обвинило двух американцев в терроризме за угрозу распространения коронавируса. Обвинения в штатах Техас и Флорида предъявлены через две недели после того, как заместитель генерального прокурора Джеффри Розен разрешил прокурорам на всей территории США выдвигать обвинения в терроризме за подобные случаи. Он сказал, что угрозы или попытки использовать COVID-19 в качестве оружия неприемлемы.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, в мире более 2,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 146 тысяч скончались. Испания входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии: в стране выявлено 185 тысяч случаев инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения