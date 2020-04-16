Россиянка рассказала о штрафах в 18 тысяч евро в Испании за поездку на дачу

Находящаяся в Испании россиянка рассказала о штрафах, введенных в стране за нарушение карантина на фоне пандемии коронавируса. Информацией девушка поделилась с редакцией «Ленты.ру».
По словам Прасковьи, штрафы начинаются с 600 евро. Такое наказание могут назначить за выход на улицу за исключением поездки на работу, похода в аптеку или ближайший супермаркет. Также санкции предусмотрены за нарушение дистанции в магазине и покупку товаров не первой необходимости. Предполагается, что в условиях карантина люди будут наполнять корзины быстро и не брать лишнего.
«Люди не ходят в магазин каждый день и закупаются на неделю вперед. В торговый зал пускают не более 15 человек, при входе выдают перчатки и антисептики, все ими пользуются», — отметила собеседница «Ленты.ру».
Самые крупные штрафы, по ее словам, назначают за выезд за пределы города — сумма может доходить до 30 тысяч евро (2,4 миллиона рублей).
«Другу нашей семьи выписали штраф за то, что он съездил с семьей на дачу, которая находится в двух часах езды. Его обязали выплатить 18 тысяч евро (1,4 миллиона рублей)», — рассказала россиянка.
Она отметила, что молодой человек выехал из дома в Барселоне в три утра, но это не помогло ему избежать встречи с полицией, которая патрулирует улицы. Нарушителей выявляют быстро, поскольку их немного — большинство испанцев относятся к соблюдению карантина серьезно.
Испания находится на втором месте в мире по количеству зараженных коронавирусом — в стране зафиксировано 180 тысяч случаев. Антилидером остаются США с 683 тысячами заболевших, тройку замыкает Италия с 165 тысячами случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения