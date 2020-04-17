Германия взяла коронавирус под контроль

Германия взяла ситуацию с распространением коронавируса под контроль. Такое заявление сделал министр здравоохранения страны Йенс Шпан, передает ТАСС.
По словам министра, с 12 апреля в Германии каждый день больше людей выздоравливают, чем заражаются. «Вспышка на сегодня снова поддается контролю», — отметил Шпан. Одним из факторов успешной борьбы он назвал «очень плотную сеть врачей-терапевтов», которые имеют соответствующие лицензии.
15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
Карантинные меры были введены в Германии в середине марта. В Берлине считают, что благодаря этому удалось не допустить негативного сценария развития пандемии.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 17 апреля, в мире более 2,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 146 тысяч скончались. Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии: в стране выявлено 138 тысяч случаев инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения