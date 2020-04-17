Власти Киева решили окружить храмы полицией на Пасху

В Киеве 179 храмов на Пасху окружат полицией и Нацгвардией, чтобы не допустить нарушения карантина. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Сотрудники правоохранительных органов заступят на службу возле этих объектов с вечера накануне Пасхи.
Также руководство полиции провело встречу представителями церквей и священнослужителями различных религиозных организаций и разъяснило необходимость соблюдения карантина для предотвращения распространения коронавируса.
Ранее во Львовской области Украины на священника завели уголовное дело из-за проведения крестного хода во время карантина. Полицейские во время патрулирования заметили, что прихожане нарушают правила карантина во время крестного хода: они шли без масок и не соблюдали дистанцию. На четырех человек составили административные протоколы.
На Украине церкви не закрыты, однако массовые религиозные мероприятия запрещены. По последним данным, число инфицированных в стране составило 4662 человека.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения