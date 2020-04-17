Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости в пятницу, 17 апреля.

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По ее словам, ежедневный прирост не превышает 20 процентов.

Она также отметила, что в стране сохраняется довольно низкая распространенность инфекции, если рассчитывать долю инфицированных на 100 тысяч жителей. Попова уточнила, что в России этот показатель равен 17.

«Это в пять раз ниже, чем Канада, в 10 раз ниже, чем Германия. Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным», — сказала она.

Ранее в пятницу заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в стране. Он также осудил граждан, которые легкомысленно относятся к ситуации.

За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.

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