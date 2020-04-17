Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее цитирует РИА Новости в пятницу, 17 апреля.
По ее словам, ежедневный прирост не превышает 20 процентов.
Она также отметила, что в стране сохраняется довольно низкая распространенность инфекции, если рассчитывать долю инфицированных на 100 тысяч жителей. Попова уточнила, что в России этот показатель равен 17.
«Это в пять раз ниже, чем Канада, в 10 раз ниже, чем Германия. Мы считаем такое сравнение гораздо более корректным», — сказала она.
Ранее в пятницу заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о возможном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в стране. Он также осудил граждан, которые легкомысленно относятся к ситуации.
За последние сутки в России зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 32 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения