Россияне закупились спорттоварами

Продажи спортивных товаров в России по сравнению с прошлым годом выросли на 53 процента. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании «Такском».

В среднем каждая покупка в период с 1 марта по 5 апреля 2020 года обошлась россиянину в 4,4 тысячи рублей. Это на 4 процента больше показателя 2019 года.

Наибольшим спросом пользуются эластичные фитнес-ленты (на 45 процентов больше покупок), гири (плюс 44 процента) и коврики для занятий спортом (плюс 31 процент). Также было продано на 23 процента больше спортивных утяжелителей. Гантели и штанги показали незначительный прирост в 5 процентов.

При этом снизились продажи скакалок (минус 20 процентов), спортивных скамей (минус 25 процентов). Аутсайдерами оказались фитнес-мячи: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их купили меньше на 27 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!