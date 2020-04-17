Одобрены четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий России

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики рассмотрела и одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий. Об этом говорится в пресс-релизе секретариата первого вице-премьера России Андрея Белоусова, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Списки представили Минэкономразвития вместе с профильными министерствами. После этого предложенные предприятия были предварительно проверены. Ряд предложений отправлен на доработку, их рассмотрят на очередном заседании комиссии 24 апреля.

«Принято решение, что отраслевые перечни предприятий, согласованные Минэкономразвития при участии ФНС [Федеральной налоговой службой] и одобренные правкомиссией будут публиковаться профильными ведомствами. Эта работа будет носить динамичный характер, списки могут обновляться», — рассказали в пресс-службе секретариата.

Ранее, 15 апреля, президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов и выделить 23 миллиарда рублей авиакомпаниям. Также российский лидер пообещал льготные кредиты системообразующим предприятиям и предоставление малому бизнесу средств для выплаты зарплат.

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