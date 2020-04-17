На Украине дали прогноз по возобновлению работы общественного транспорта

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий дал прогноз, когда в стране возобновит работу общественный транспорт. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По его словам, ограничения на работу общественного транспорта снимут не раньше июня.
«Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно», — сказал министр. Криклий также не исключил, что первое время в общественном транспорте продолжит действовать масочный режим.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения