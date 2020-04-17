На Украине дали прогноз по возобновлению работы общественного транспорта

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий дал прогноз, когда в стране возобновит работу общественный транспорт. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, ограничения на работу общественного транспорта снимут не раньше июня.

«Когда волна пойдет на понижение, тогда можно восстанавливать работу общественного транспорта, чтобы он работал стабильно», — сказал министр. Криклий также не исключил, что первое время в общественном транспорте продолжит действовать масочный режим.

С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.

Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662.

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