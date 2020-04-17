Украинский мэр отказался закрывать город по предписанию санитарного врача

Мэр Житомира Сергей Сухомлин отказался закрывать город на карантин несмотря на предписание санитарного врача. Об этом сообщает местное издание «Житомир.INFO».
Санитарный врач постановил закрыть город на десять дней на въезд и выезд, полностью прекратить движение общественного и частного транспорта в его пределах, а также закрыть все предприятия и учреждения, включая продуктовые магазины.
Однако мэр заявил, что обеспечить население продуктами при неработающих торговых сетях будет невозможно. «Я думаю, что в городе у нас все будет нормально. Мы благодарим за эти рекомендации, но пока не видим необходимости их принимать», — подеркнул Сухомлин.
С 6 апреля на Украине ужесточили карантин, который был продлен до 24 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. За отсутствие масок граждан могут привлечь к административной ответственности.
Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки выявлен 501 случай заражения. Общее число инфицированных, по данным на пятницу, 17 апреля, составило 4662.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения