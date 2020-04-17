Жителей Москвы предупредили о пике заражений коронавирусом в ближайшие недели

В Москве в ближайшие 2-3 недели ожидается пик заражений коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.
Ракова предупредила жителей Москвы о трудностях в этот промежуток времени. Она добавила, что от всех горожан и врачей зависит, как город справится с эпидемией.
Ранее сообщалось, что на пике эпидемии коронавируса в Москве ожидается не менее 20-25 тысяч зараженных. Об этом сообщил инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Малеев уточнил, что когда в Москве начнется выход на плато, в регионах ситуация может продолжиться из-за позднего наступления.
По последним данным, за сутки в 78 регионах России обнаружили 3448 случаев заражения. Их общее число составляет 27938. Также зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения