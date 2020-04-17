Жителей Москвы предупредили о пике заражений коронавирусом в ближайшие недели

В Москве в ближайшие 2-3 недели ожидается пик заражений коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.

Ракова предупредила жителей Москвы о трудностях в этот промежуток времени. Она добавила, что от всех горожан и врачей зависит, как город справится с эпидемией.

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Ранее сообщалось, что на пике эпидемии коронавируса в Москве ожидается не менее 20-25 тысяч зараженных. Об этом сообщил инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Малеев уточнил, что когда в Москве начнется выход на плато, в регионах ситуация может продолжиться из-за позднего наступления.

По последним данным, за сутки в 78 регионах России обнаружили 3448 случаев заражения. Их общее число составляет 27938. Также зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

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