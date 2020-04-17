Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Тюменское высшее военно-инженерноек командное училище (ТВВИКУ) закрыли на карантин после обнаружения очага инфекции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе, подполковник Михаил Багров.

Багров добавил, что новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 человек. Багров добавил, что в училище принимают «исключительные» меры по нераспространению вируса.

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Ранее сообщалось, что среди заразившихся в ТВВИКУ есть преподаватели, курсанты и один гражданский работник. В Минобороны заявили, что причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданским лицом за пределами училища.

По последним данным за сутки в 78 регионах России обнаружили 3448 случаев заражения. Их общее число составляет 27938. Также зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.

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