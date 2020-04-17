Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Тюменское высшее военно-инженерноек командное училище (ТВВИКУ) закрыли на карантин после обнаружения очага инфекции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе, подполковник Михаил Багров.
Багров добавил, что новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 человек. Багров добавил, что в училище принимают «исключительные» меры по нераспространению вируса.
Ранее сообщалось, что среди заразившихся в ТВВИКУ есть преподаватели, курсанты и один гражданский работник. В Минобороны заявили, что причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданским лицом за пределами училища.
По последним данным за сутки в 78 регионах России обнаружили 3448 случаев заражения. Их общее число составляет 27938. Также зафиксирована смерть 34 пациентов, таким образом, общее число летальных исходов выросло до 232 человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения