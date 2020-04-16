Появились подробности заражения российских курсантов коронавирусом

В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВИККУ) в Тюменской области заразились коронавирусом 15 человек, среди которых — преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник. Подробности раскрыли в Минобороны в четверг, 16 апреля, передает ТАСС.

«В ходе тестирования учащихся и преподавательского состава на наличие коронавирусной инфекции пробы у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника дали положительный результат», — говорится в сообщении военного ведомства. Там отметили, что причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами ТВИККУ.