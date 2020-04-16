Российское военное училище охватил коронавирус

Серьезный очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ) в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Ее цитирует ТАСС в четверг, 16 апреля.

«Вся эта тема разворачивается и проверяется», — сказала она, не уточнив число заразившихся.

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За последние сутки в Тюменской области новый коронавирус подтвердился у 27 человек. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев заражения. Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 27 тысяч, вирусом охвачены 84 региона.

14 апреля в Минобороны заявили, что эпидемиологическая обстановка в российских вооруженных силах остается стабильной.

Между тем, по данным газеты «Коммерсантъ», в российской армии официально подтверждены три случая заболевания COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением специалистов.

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