Российское военное училище охватил коронавирус

Серьезный очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ) в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Ее цитирует ТАСС в четверг, 16 апреля.
«Вся эта тема разворачивается и проверяется», — сказала она, не уточнив число заразившихся.
За последние сутки в Тюменской области новый коронавирус подтвердился у 27 человек. Всего в регионе зафиксировано 112 случаев заражения. Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 27 тысяч, вирусом охвачены 84 региона.
14 апреля в Минобороны заявили, что эпидемиологическая обстановка в российских вооруженных силах остается стабильной.
Между тем, по данным газеты «Коммерсантъ», в российской армии официально подтверждены три случая заболевания COVID-19. При этом еще минимум 133 человека находятся под наблюдением специалистов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения