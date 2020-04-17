ЦИК и региональные избиркомы собрали на помощь волонтерам 2,5 миллиона рублей

Центральная избирательная комиссия России и несколько региональных избиркомов собрали более 2,5 миллиона рублей на помощь волонтерам, которые принимают участие во всероссийской акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов акции.

В сборе средств уже приняли участие избиркомы Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Чечни, Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Курганской, Нижегородской, Псковской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

«На сегодняшний день сумма благотворительного вклада от 15 членов комиссии составила 1 миллион 750 тысяч рублей. Общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями всего за три дня, составляет более 2,5 миллиона рублей, поскольку к сбору средств присоединились руководящие сотрудники аппарата ЦИК России и региональных избирательных комиссий», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле во время концерта «Мы вместе» в Большом театре ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов обратились со словами благодарности к российским врачам. Златопольская также отметила, что слово «Коммунарка» стало символом борьбы с эпидемией коронавируса, в главный врач медицинского центра Денис Проценко олицетворяет мужество и стойкость.

Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта, ее организаторами выступила платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. К акции уже присоединились более 80 тысяч добровольцев.

По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 273 пациента с коронавирусом умерли.

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