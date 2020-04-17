ЦИК и региональные избиркомы собрали на помощь волонтерам 2,5 миллиона рублей

Центральная избирательная комиссия России и несколько региональных избиркомов собрали более 2,5 миллиона рублей на помощь волонтерам, которые принимают участие во всероссийской акции «Мы вместе» по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов акции.
В сборе средств уже приняли участие избиркомы Алтайского края, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Чечни, Архангельской, Мурманской, Ленинградской, Курганской, Нижегородской, Псковской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.
«На сегодняшний день сумма благотворительного вклада от 15 членов комиссии составила 1 миллион 750 тысяч рублей. Общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями всего за три дня, составляет более 2,5 миллиона рублей, поскольку к сбору средств присоединились руководящие сотрудники аппарата ЦИК России и региональных избирательных комиссий», — говорится в сообщении.
Ранее в апреле во время концерта «Мы вместе» в Большом театре ведущие Дарья Златопольская и Андрей Малахов обратились со словами благодарности к российским врачам. Златопольская также отметила, что слово «Коммунарка» стало символом борьбы с эпидемией коронавируса, в главный врач медицинского центра Денис Проценко олицетворяет мужество и стойкость.
Акция «Мы вместе» стартовала 21 марта, ее организаторами выступила платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. К акции уже присоединились более 80 тысяч добровольцев.
По последним данным, в России заразились коронавирусом более 32 тысяч человек. За последние сутки свыше четырех тысяч случаев заражения, больше всего заразившихся в Москве. С начала эпидемии 2590 человек выздоровели, 273 пациента с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения